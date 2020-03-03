Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar - Son Dakika

Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar

6 saat önce

9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılarKOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyrukla 6 kişi yakalandı.

9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar

KOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyrukla 6 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, kıyafetler çalan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin mağaza içerisinde kıyafetleri deneme kabinine bıraktığını, ardından başka bir kişinin özel düzenekli çanta ile gelerek kabinden eşyaları aldığını tespit etti. Giysilere takılı alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çanta ile hırsızlık yapanların, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki başka mağazalardan da aynı yöntemle hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

MAĞAZA SAHİPLERİNİ POLİS BİLGİLENDİRDİ

Aracı Başiskele'deki lüks bir otele kadar takip eden ekipler, şüphelilerin kaçmaya çalışması üzerine aracı durdurarak Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken araçtan çalıntı kıyafetleri atmaya çalıştıkları görülürken, kiralık olduğu anlaşılan aracın bagajında da çok sayıda giyim eşyası bulundu. Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Bazı mağaza sahiplerinin ise hırsızlığı fark etmediği ve polis tarafından bilgilendirildikleri öğrenildi. Ele geçirilen kıyafetler çalındıkları mağazalar tespit edilerek geri verildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar

Azerbaycan, Başiskele, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi
Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL İBB, müze giriş ücretlerine %50'ye varan oranlarda zam yaptı Davası devam eden kuyumcu, kendini iple ağaca astı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:06:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]