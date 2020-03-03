Kocaeli 9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar - Son Dakika

9 mağazadan 100 bin liralık kıyafet çaldılar

KOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyrukla 6 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, kıyafetler çalan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin mağaza içerisinde kıyafetleri deneme kabinine bıraktığını, ardından başka bir kişinin özel düzenekli çanta ile gelerek kabinden eşyaları aldığını tespit etti. Giysilere takılı alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çanta ile hırsızlık yapanların, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki başka mağazalardan da aynı yöntemle hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.

MAĞAZA SAHİPLERİNİ POLİS BİLGİLENDİRDİ

Aracı Başiskele'deki lüks bir otele kadar takip eden ekipler, şüphelilerin kaçmaya çalışması üzerine aracı durdurarak Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken araçtan çalıntı kıyafetleri atmaya çalıştıkları görülürken, kiralık olduğu anlaşılan aracın bagajında da çok sayıda giyim eşyası bulundu. Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Bazı mağaza sahiplerinin ise hırsızlığı fark etmediği ve polis tarafından bilgilendirildikleri öğrenildi. Ele geçirilen kıyafetler çalındıkları mağazalar tespit edilerek geri verildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.