KOCAELİ ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyete geçirilen Kocaeli Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, 18 ildeki merkezlerle eş zamanlı olarak açıldı.

Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, sahip oldukları mesleklerini geliştirmeleri ve yarım kalan mesleki becerilerini tamamlamaları amacıyla faaliyete geçirilen Kocaeli Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içerisinde faaliyete başladı. Merkezin açılış kurdelesi, İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı programa canlı bağlantı yapılarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz tarafından kesildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açılışta, Sanayi üretimi bakımından, sanayinin başkenti Kocaeli'de mesleki eğitimin önemi hepimizin malumudur. Bu eğitim kurumunun çok güzel hizmetler yapacağına gönülden inanıyorum. dedi.

Toplam 2 yönetici ve 4 öğretmen olmak üzere 6 personel ile faaliyete başlayan Kocaeli Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Metal Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında 43 hükümlü eğitim alacak. Uygulamalı olarak yapılacak dersler ile hükümlülerin meslek edinmesi ve var olan mesleklerini geliştirmesi amaçlanıyor.