KOCAELİ Adliyede intihara teşebbüs etti

Adliyede intihara teşebbüs etti İzmit
'te, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının 4'üncü katında intihara teşebbüs etti.
Olay sabah saatlerinde, İzmit Körfez
Mahallesi'ndeki Kocaeli Adliyesi
binasında meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının dördüncü kat penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Adliyede bulunanların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İntihar teşebbüsünde bulunan C.T.'nin yanına müzakereci polisler gönderilirken, itfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
erlerinin hava yastığı kurmaya çalıştığı sırada, müzakereci polisler bir anlık dalgınlığından faydalanarak C.T.'yi bulunduğu yerden aldı. C.T. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis
Merkezi Amirliği'ne götürüldü.