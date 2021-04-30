Adliye otoparkındaki lüks araçlara makasla zarar veren şahıs yakalandı - Son Dakika

Adliye otoparkındaki lüks araçlara makasla zarar veren şahıs yakalandı
30.04.2021 00:09
Adliye otoparkındaki lüks araçlara makasla zarar veren şahıs yakalandı Şahsın yakalanma anı kamerada Kocaeli'de adliye otoparkında lüks araçların lastiklerini makasla kesen şüpheli gözaltına alındı.
Adliye otoparkındaki lüks araçlara makasla zarar veren şahıs yakalandı
Şahsın yakalanma anı kamerada
KOCAELİ - Kocaeli'de adliye otoparkında lüks araçların lastiklerini makasla kesen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, bugün İzmit ilçesindeki Kocaeli Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür otoparkta bulunan lüks araçların lastikleri bir şahıs tarafından kesildi. Bunu gören adliye çalışanları ve polis olaya müdahale etti. Kendisine müdahale eden görevlilere makas ile saldıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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