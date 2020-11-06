Kocaeli AFAD ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli AFAD ekibi, kente döndü.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, 8 kişilik Kocaeli AFAD ekibi de destek verdi.

Bayraklı ilçesinde, Emrah Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanında çalışan ekipte, arama ve kurtarma teknisyeleri Selahattin Erol, Sebahattin Yaşa, İsmail Aktaş, Rahmi Sıdar, Aydın Okat, Mustafa Serbest, Recep Örgen ve Emre Gülbahar görev yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekip, Kocaeli'ye döndü.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan koordinasyonla çalışmalarla ilgili gözlemlerini Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul'a anlatan ekip, İzmir halkının misafirperverliğinden etkilendiklerini, bir kahraman edasıyla İzmirlilerin kendilerini bağırlarına bastığını ifade etti.