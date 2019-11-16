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Kocaeli ağabeyini vurup kaçtı, polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

6 saat önce

Ağabeyini vurup kaçtı, polisi karşısında görünce intihara kalkıştıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, ağabeyi Veysel Ergün'ü silahla yaralayan Hasan Ergün, bir işçiyi rehin alarak kaçtı.

Ağabeyini vurup kaçtı, polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ağabeyi Veysel Ergün'ü silahla yaralayan Hasan Ergün, bir işçiyi rehin alarak kaçtı. Peşine düşen polisleri gören Hasan Ergün, silahını kendi başına dayayarak iş tekrar yerine gitti. Polislerin uyarılarını dinlemeyen Hasan Ergün, emniyet müdürlüğünün önüne giderek teslim oldu.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir nakliye firmasının ofisinde meydana geldi. Nakliye firmasının sahibi Veysel Ergün'ün kardeşi Hasan Ergün, firmanın ofisine gelerek ağabeyiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan Ergün tabancasını çıkartarak, ağabeyi Veysel Ergün'ün üzerine 6 el ateş etti. Ofisten çıkan Hasan Ergün, ofis binasının önünde gördüğü bir çalışanı silah zoruyla otomobilin direksiyonuna bindirerek İstanbul yönüne doğru kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kanlar içerisindeki Veysel Ergün'ü ambulans ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Veysel Ergün tedavi altına alındı.

Hasan Ergün ise Plaka Tanıma Sistemi ve mobese kameraları kullanılarak takibe alındı. Dilovası ilçesine kadar giderek buradan tekrar Körfez yönüne döndüğü belirlenen otomobil, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde önü kesilerek durduruldu. Burada silahını kendi başına dayayan Hasan Ergün, polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yoluna devam etti. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil önce olay yerine geri döndü. Daha sonra buradan çıkan Hasan Ergün, kaçırdığı işçiyle birlikte polis araçlarının gözetiminde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine girerek teslim oldu.

Hastanede tedavisi süren Veysel Ergün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ağabeyini vuran Hasan Ergün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kocaeli ağabeyini vurup kaçtı, polisi karşısında görünce intihara kalkıştı

Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:21 Kaynak: DHA
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