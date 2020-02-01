Kocaeli ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

Kocaeli ahşap ev alev alev yandı

6 saat önce

Ahşap ev alev alev yandıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depremi sonra Çakır ailesin yaptığı tek katlı ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Ahşap ev alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depremi sonra Çakır ailesin yaptığı tek katlı ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Saat 05.30 sıralarında, Gölcük Çiftlik Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan Meral Çakır'a ait 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yapılan tek katlı ahşap evde yangın çıktı. 1 ay önce eşi Ömer Çakır'ı kaybeden Meral Çakır, kızı Tülay Çakır ve torunu Özgenur ile birlikte yangını fark edince dışarı çıktı. Ailenin seslerini duyan komşuları yardıma koşarken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi kısa sürede söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli ahşap ev alev alev yandı

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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