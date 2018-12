Kocaeli Akdeniz Anemisi Reyhan İçin Seferber Oldular

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde yaşayan ve doğuştan Talasami Major (Akdeniz anemisi) hastası olan 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş'a, donör bulunması için yapılan çağrıya yüzlerce kişi kan örneği vererek destek oldu.

Doğuştan yakalandığı ve halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasami Major hastalığı için 8 yıldan bu yana İstanbul Çapa'ya giderek haftada 3 defa kan takviyesi yapılan Reyhan Sümertaş için yurdun dört bir yanından yüzlerce gönüllü kan örneği verdi. Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu 7. sınıfında eğitim gören Reyhan Sümertaş için seferber olan bağışlayıcı gönüllüler, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın ortaklaşa düzenlediği kampanya kapsamında okulun spor salonunu doldurarak kan örneği verdi.



Anne Sibel Sümertaş, duyarlılık göstererek kan örneği veren herkese minnet duydıuğunu ifade ederek, Reyhan'ı tanıyan, tanımayan herkesin Reyhan ve arkadaşlarını kurtarmak ve bağış yapmak için çok uzaklardan geldiklerini biliyorum. Hatta işlerinin çok sıkışık olduğu halde ve zoraki izin alarak buraya geldiklerini biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, bizi böyle bi günde mağdur etmedikleri için hepinize gerçekten teşekkür ederim. Dışarda oluk oluk insanların akını var ve onları her gördüğümde, her birinin bana sarılması umut oldu. İnanın bizden hariç şu an sırada bekleyen 5 bin insan var, 5 bin anne, 5 bin çocuk demek, dosyalarda belirlenen insan sıralaması böyle, inanın her bir damla kanın, her bir çocuğumuza gidecek yerleri belli. hepinize çok teşekkür ederim?? dedi.



Kendisi için gönüllü olarak kan örneği vermek için okuluna akın edenlere sonsuz teşekkür ettiğini söyleyen Reyhan Sümertaş, Benim için bugün kan veren herkese çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardıkları için tek ben değil tüm arkadaşlarımın hayatını kurtardıkları için. Bu kadar kişi beklemiyordum. Benim için gelen herkese çok teşekkürler. Çok kalabalık ve çok fazla kişi var.?? şeklinde konuştu.



Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz'un da kan bağışında bulunduğu kampanya akşam saatlerine kadar devam etti.

