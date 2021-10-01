Kocaeli akıllı ulaşım sistemlerinde belirlenen rotada ilerliyor - Son Dakika
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Kocaeli akıllı ulaşım sistemlerinde belirlenen rotada ilerliyor

01.10.2021 09:48
Kocaeli akıllı ulaşım sistemlerinde belirlenen rotada ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım sistemleri konusunda attığı adımlar T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da dikkatini çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım sistemleri konusunda attığı adımlar T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. "AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planları"nı hazırlayan T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Büyükşehir'in belirlenen rotaya uygun olarak ilerlediğini belirtti. Kocaeli ve Gaziantep illerini örnek gösteren Genel Müdürlük, https://hgm. uab. gov. tr/uploads/pages/akilli-ulasim-sistemler-aus/kocael-akilli-ula-sim-cali-smalari-v2-g. pdf bağlantı linkiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım sistemleri konusundaki çalışmalarına yer verdi.

KURUMLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

Bluetooth Tabanlı Trafik Sensörleri, Akıllı Otopark Yönlendirme Sistemi, Elektronik Azami Hız Uyarı Sistemi, Yolcu Bilgilendirme Sistemi, Sürücü Bilgilendirme Sistemleri, Ödeme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi ve Bisiklet Kullanımının Yaygınlaştırılması gibi sistem ve uygulamalar akıllı ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak koordineli şekilde yürütülmesine olanak sağlıyor. Özellikle Kocaeli Trafik Yönetim Merkezi (KTYM), kurumların eşgüdümlü çalışmalarının önünü açan uygulama olarak dikkat çekiyor.

KOCAELİ TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ (KTYM)

Kocaeli Trafik Yönetim Merkezi'yle sadece Büyükşehir değil diğer kamu kurum ve kuruluşları da ulaşım ve trafik ile ilgili tek elden denetim ve yönetimi sağlamada aynı çatı altında faaliyet gösterme imkanı buluyor. Özellikle Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hizmetleriyle denetleme olanağı kolaylaşıyor. KTYM, Polis ve Zabıta Teşkilatlarıyla birlikte koordineli şekilde çalışmakta, ana arterler ve önemli kavşaklardaki sabit ve hareketli kameralarla eşgüdüm sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Habermetre
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