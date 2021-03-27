KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi - Son Dakika

KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi

27.03.2021 15:32

Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermediKOCAELİ'nin Derince ilçesinde 7 yıl önce kapanan AD Demirel fabrikasının yıllardır tazminatlarını alamayan işçileri, patronları Attila Doğan'ın cenazesinde, helallik alındığı sırada haklarını helal etmedi.

Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 7 yıl önce kapanan AD Demirel fabrikasının yıllardır tazminatlarını alamayan işçileri, patronları Attila Doğan'ın cenazesinde, helallik alındığı sırada haklarını helal etmedi.

Derince ilçesinde metal işleri alanında üretim yapan ve 2014 yılında kapanan AD Demirel fabrikasının çalışanları, aradan yıllar geçmesine rağmen tazminatlarını alamadı. Fabrika sahibi Attila Doğan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen 20 işçi, Ankara'ya cenazeye gitti. Cebeci İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazında imam helallik istedi. İmamın 'Hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna, Etmiyoruz şeklinde yanıt veren işçiler, cami imamına da tepki göstererek cenazede kul hakkının anlatılmasını istedi. Cenaze namazında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Attila Doğan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İŞÇİLERİN ALACAĞI 5 MİLYON TL

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve 2014 yılında ekonomik gerekçelerle üretimini durduran AD Demirel fabrikasında, 67 işçi tazminatlarını ve haklarını alamadı. Uzun süren hukuk mücadelesinde işçiler açtıkları davaları kazandı. Ancak işçilerin icra yoluyla aldıkları tüm mal varlıklarına bankalar el koydu. Toplamda 5 milyon TL tutarında alacağı bulunan işçilerin hukuk mücadelesi devam ediyor.

KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi
KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi
KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi
KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Alacaklarını alamayan işçiler, ölen patrona helallik vermedi - Son Dakika


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