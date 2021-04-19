KOCAELİ ALDATMA CİNAYETİNDE ABLA VE KARDEŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ablasını aldattığı şüphesiyle eniştesi Necmi Akgüneş'i(52) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Emin Ö.(36) ve ablası adliyeye sevk edildi.

Dün gece Başiskele Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Necmi Akgüneş davet edildiği bir evde iftar yaptığı sırada eşi A.A. ile kardeşi Mehmet Emin Ö. eve geldi. Aldatıldığını düşünen A.A. ile evde bulunan bir kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Emin Ö. bulundurma ruhsatlı tabancasını çıkartarak kabzasıyla eniştesi Necmi Akgüneş'in başına vurdu. Araya girenler tarafları ayırmaya çalışırken, Mehmet Emin Ö. bu kez de yakın mesafeden ateş ederek eniştesini göğsünden vurdu. Necmi Akgüneş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Mehmet Emin Ö. ile ablası A.A.'yı gözaltına aldı. Mehmet Emin Ö. ve A.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.