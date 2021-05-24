KOCAELİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN 4 ARACA ÇARPTIĞI, 1'İ POLİS 3 KİŞİYİ YARALADIĞI KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün 4 araca çarpıp 1'i polis 3 kişiyi yaraladığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin uygulama noktasında duran araçlara çarptığı görüldü.

Kaza dün 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Erkan Özkol idaresindeki otomobil yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı. Uygulamayı gören diğer polisler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol'un 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin denetim noktasında bekleyen araçlara çarptığı görüldü.