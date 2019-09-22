Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yaşadığı çeşitli sağlık problemleri nedeniyle uzun süre tedavi gören 59 yaşındaki Gülşen Taşçı, spor sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşçı, 2008 yılında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede karaciğerinde 17 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi.

Daha sonra da çeşitli ameliyatlar geçiren ve sağlık sorunları yaşayan Taşçı, arkadaşının tavsiyesi üzerine Büyükşehir Belediyesinin "Kocaeli Anne Şehir" Projesi'ne katıldı.

Projeyle spora başlayan Taşçı, geçirdiği zor günleri atlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Su içerken tıkanıyordum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşçı, doktora gittiğinde karaciğerinde 17 santimetrelik bir tümör olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Daha sonra ameliyat edildiğini ifade eden Taşçı, "Nefes alamadıkça doktorlar kortizon yüklemesi yapmaya başladı. O kadar çok kortizon alıyordum ki artık yemem içmem kısıtlanmıştı. En sonunda hava alma cihazlarına bağlandım. Ziyaretime gelen kişiye kapıyı bile açamıyordum. İhtiyaçlarımı göremiyordum. Eşim sağolsun her şeyimi yapıyordu." dedi.

Taşçı, arkadaşı vasıtasıyla "Kocaeli Anne Şehir" Projesi'yle tanıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Merkeze geldiğimde doğru nefes almasını bilmiyordum. Hareket edemiyordum. Burada hocamın bana öğrettikleriyle doğru nefes almayı öğrendim. Bu sayede güzel şekilde yürüdüğümü fark ettim. Su içmenin bile ne kadar zor olduğunu yaşadım. Su içerken tıkanıyordum ama doğru nefes almayı öğrendikten sonra su içmeyi öğrendim. Buraya yoga yapmaya geliyorum, fitness yapıyorum. Kadınlar evde boş oturup kendilerine dert arayacaklarına buraya gelip spor yaparak veya diğer aktivitelere katılarak kendilerine fayda sağlarlar. Eğer kendilerine fayda sağlayabilirlerse eşlerine ve insanlara fayda sağlamış olurlar."