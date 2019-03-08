Kocaeli Apartmanda Çıkan Yangın Korkuttu
14 dakika önce
Apartmanda çıkan yangın korkuttuKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Apartmanda çıkan yangın korkuttu Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu. Sabah
saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında Mustafa Çakır
'a ait dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında daireden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri, itfaiye merdiveni ile daireye yanaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:33 Kaynak: DHA
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