KOCAELİ Araçtan 57 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Araçtan 57 bin uyuşturucu hap çıktı

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen haplar ile şehit polis memuru Erman Özcan'ın ismi yazıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkisinde şüpheli bulduğu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 57 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan F.Ö. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla, Bursa'da şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın ismi yazıldı.