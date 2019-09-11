Son Dakika Haberleri: Kocaeli aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı
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Kocaeli aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı

20 dakika önce

Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandıKocaeli'de, terör örgütü FETÖPDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü FETÖPDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında haklarında arama kararı bulunan, 12 sivil şüphelinin adreslerini belirledi. Ardından da bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaeli aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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