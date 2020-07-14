KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çarpmanın etkisiyle Tahsin Karaahmet dorse tekerlerinin altında kalarak ağır yaralanırken arkadan çarpan TIR'ın içinde sıkışan Celal Tümen Yalabık ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu İstanbul istkametinde meydana geldi. Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 EY 961 plakalı rulo yüklü TIR arızalanınca yolun ortasında kaldı. Araç sürücüsü yol TIR'ın altına girerek hava hortumlarını kontrol ettiği sırada Celal Tümen Yalabık idaresindeki 06 BBG 235 plakalı maske yüklü TIR arıza yapan TIR'a çarptı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu 'nda arıza yapan bir TIR'a arkasından gelen başka bir TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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