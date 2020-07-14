KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan bir TIR'a arkasından gelen başka bir TIR çarptı.

Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan bir TIR'a arkasından gelen başka bir TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu İstanbul istkametinde meydana geldi. Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 EY 961 plakalı rulo yüklü TIR arızalanınca yolun ortasında kaldı. Araç sürücüsü yol TIR'ın altına girerek hava hortumlarını kontrol ettiği sırada Celal Tümen Yalabık idaresindeki 06 BBG 235 plakalı maske yüklü TIR arıza yapan TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tahsin Karaahmet dorse tekerlerinin altında kalarak ağır yaralanırken arkadan çarpan TIR'ın içinde sıkışan Celal Tümen Yalabık ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Tahsin Karaahmet ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istkametinde yol trafiğe kapanırken yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:41 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]