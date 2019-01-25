Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde Yarışma Var
21 dakika önce
Kocaeli Atlı Spor Kulübü, 2019Pony Engel Atlama Yarışmaları'nı 27 Ocak Pazar günü gerçekleştiriyor
Kocaelililere biniciliği öğretmek ve sevdirmek amacıyla kurulan Kocaeli Atlı Spor Kulübü, hafta sonunu dolu dolu geçirecek. 2019 Pony Engel Atlama Yarışmaları 27 Ocak Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Kulübün Kocaeli Fuarı içerisindeki yerinde gerçekleşecek yarışmalara binicilik meraklıları davet edildi.
İstanbul, Ankara, Sakarya ve Kocaeli binicilerinin katılacağı yarışlarda 40 at ve binicisi mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
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