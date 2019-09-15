Son Dakika Haberleri: Kocaeli atv devrildi, 2 iranlı turist yaralandı
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Kocaeli atv devrildi, 2 iranlı turist yaralandı

1 saat önce

ATV devrildi, 2 İranlı turist yaralandıKocaeli'nin kartepe ilçesinde, biri kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları ATV aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

ATV devrildi, 2 İranlı turist yaralandı

Kocaeli'nin kartepe ilçesinde, biri kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları ATV aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki İranlı turist kiraladıkları ATV aracı ile gezmeye çıktı. İranlı turist, yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kullandığı ATV'nin hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi geldi. Sağlık ekibi, yaralı turistleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. İranlı turistler tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli atv devrildi, 2 iranlı turist yaralandı

Derbent, Kocaeli, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
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