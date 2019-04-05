Kocaeli Atv ile Ağaca Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Atv ile ağaca çarptı: 1 ölüKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu(76) yaşamını yitirdi.
Atv
ile ağaca çarptı: 1 ölü
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu(76) yaşamını yitirdi.
Olay öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü
Yolu Sokak'ta meydana geldi. Celil Koçlu, ATV ile yokuş aşağı inerken hakimiyetini kaybettiği araç ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Celil Koçlu devrilen ATV'den yere savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Celil Koçlu'nun öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Celil Koçlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:24 Kaynak: DHA
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