Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

KOCAELİ AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

KOCAELİ AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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