Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Kocaeli avm'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
KOCAELİ AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
KOCAELİ AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)
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