Kocaeli ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı - Son Dakika

Kocaeli ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı

6 saat önce

Ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 ayağı asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı.

Ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 ayağı asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı.

Gebze Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan bir veteriner kliniğine iki ayağı yanan bir yavru kedi getirildi. Barış Mahallesi'nde bulunan ve asit türü kimyasal bir madde ile ayaklarının yandığı düşünülen kedi tedaviye alındı. Ön sol ve arka bacakları yanan sokak kedisinin tedavisi devam ederken, bir ayağının kesilebileceği belirtildi.

Veteriner Hekim Songül Erdoğan, kedinin 3 hafta önce 2 hayvan sever tarafından kliniklerine getirildiğini belirterek, "Şimdiye kadar kliğimize birçok durumu kötü olan hayvanlar geldi ama bizi bunun durumu fazlasıyla etkiledi. Çünkü kimyasal ve yakıcı maddeye maruz kalmış, bütün deri nekroze olmuş ve sadece tek bir ayak değil iki ayakta da sıkıntılar ve 3'ncü dereceden yanık mevcuttu. Hayvanın genel durumu da fazlasıyla kötüydü. Biz önce kurtara bilir miyiz diye biraz tedavi protokolü uyguladık. Genel durumunu şükür olsun düzelttik. Fakat arka iki ayakta doku kaybı var. Bunun için mücadele ediyoruz ama sanırım ayaklardan biri amputasyon olacaktır muhtemelen, süreç iyi gidiyor ama başına gelen gerçekten trajik bir olay. Sebebi ne olabilir bilemiyoruz ama yakıcı yanıcı bir maddeye maruz kaldığı kesin." dedi.

Kocaeli ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı

Barış Mahallesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:11 Kaynak: DHA
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