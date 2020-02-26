Kocaeli aynı tarihlerde 3 fuara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkısıyla Kocaeli'de gerçekleştirilecek 3 büyük fuar, 19 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kocaeli Emlakçılar Odası ve Kocaeli Terziler Odasının destekleriyle hazırlanan 5. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV), 2. Doğu Marmara Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı ile Doğu Marmara Mobilya Fuarı, eş zamanlı olarak 19- 22 Mart'ta Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Evlenmeyi, evini yenilemeyi ve ev satın almayı planlayanlar, aradıkları tüm çeşitliliği bir arada görecek ve fuara özel fırsatlardan yararlanma imkanı bulabilecek.

İDEV fuarı, gelinlikten davetiyeye, güzellik merkezlerinden kuaförlere, organizasyon firmalarından fotoğrafçılara kadar evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunarak kolaylaştıracak.

Eş zamanlı gerçekleştirilecek 2. Doğu Marmara Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda, kuaför ürün ve ekipmanları sergilenecek, güzellik salonları yetkilileri, kozmetik firmaları, spor salonları temsilcileri stantlar açacak.

Doğu Marmara Mobilya Fuarı'nda ise evinin eşyalarını değiştirmek ve yenilemek isteyenler, ihtiyacı olan tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı grupları gibi aradığı her ürünü bir arada bulabilecek.

Firmalar yurt dışı pazarlarına açılma fırsatı yakalayacak

Fuarların katılımcı profili, gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, zücaciye, mutfak banyo ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, ayakkabı, çanta, iç giyim, hazır giyim, takı ve kuyumcular ile inşaat firmaları ve emlak ofislerinden oluşuyor.

"İkili İş Görüşmeleri Organizasyonu"nda, firmalar Rusya, Sırbistan, Bulgaristan, İspanya, İsveç, Yunanistan, İtalya, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Nijerya'dan iş insanları ile bir araya gelerek yurt dışı pazarlarına açılma fırsatı yakalayacak.

Katılımcı firmalar tarafından 4 gün boyunca dans şov, kına gecesi etkinliği, bando gösterisi gibi etkinlikler de düzenleyecek.

2018 yılında İDEV ve 2. Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı adıyla düzenlenen ve 48 bini aşkın vatandaşın gezdiği fuarın, bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.