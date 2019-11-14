Kocaeli bahçelerine gelen tilkiyi beslediler

Bahçelerine gelen tilkiyi beslediler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Demir ailesi evlerinin bahçesine gelen tilkiyi besledi. Tilki, Demir ailesinin beslediği kedi ile yan yana gelirken, atılan yiyecekleri yedi.

Kartepe Balaban Mahallesi'nde oturan Demir ailesi, ormandan evlerinin bahçelerine gelen tilkiyi görünce şaşırdı. Hiç korkmadan yanlarına kadar gelen tilkiyi fark eden Demir ailesi, 'Beti' isimli kedileriyle birlikte davetsiz misafirlerini de besledi. Aile, tilkinin daha rahat karnını doyurması için kedilerini bir süre kucaklarına alarak bekledi.

Ayhan Demir bahçelerinde sokakta yaşayan kedileri beslediklerini belirterek, Bizim bahçemizde çok kedi var. İki oğlum var, onlar da hayvanları çok sever. Ayrıca Beti isminde bir kedimiz de var. Buralar ağaçlık olduğu için çok hayvan görüyoruz ama ilk defa bir tilki, hiç korkmadan kapımıza kadar geldi. Hepimiz heyecanlandıkö dedi.

Meriç Demir ise davetsiz misafirlerinin gelişinden çok mutlu olduklarını belirterek, Korkmaması için elimizden geleni yaptık. Sonra ona yiyecek verdik. Kedimiz Beti, ona attığımız mamaları kaptığı için, bir süre oğlum Beti'yi kucağına aldı. Daha sonra tilki ve Beti birbirlerine alıştılar. Bir daha gelir mi bilemiyorumö diye konuştu.