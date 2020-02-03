Kocaeli bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı - Son Dakika

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Kocaeli bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı
6 saat önce
Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:39 Kaynak: DHA
Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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