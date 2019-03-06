Kocaeli Bakan Albayrak Konkordato Süreci Bankaların Kredi Yapılandırma Çalışmaları Sayesinde...
2 saat önce
Kocaeli Bakan Albayrak Konkordato süreci bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine döndü(2)(Tür: Yurt)
Kocaeli Bakan Albayrak Konkordato süreci bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine döndü(2)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:33 Kaynak: DHA
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