KOCAELİ Bakkalın veresiye defterini yakan imam: Kül olsun, uçsun istedim - Son Dakika
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KOCAELİ Bakkalın veresiye defterini yakan imam: Kül olsun, uçsun istedim

6 saat önce

Bakkalın veresiye defterini yakan imam: Kül olsun, uçsun istedimKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde özellikle evlerine kapanan kişilerin rahatça alışveriş yapabilmeleri için mahalle bakkalının veresiye defterinde...

Bakkalın veresiye defterini yakan imam: Kül olsun, uçsun istedim

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde özellikle evlerine kapanan kişilerin rahatça alışveriş yapabilmeleri için mahalle bakkalının veresiye defterinde bulunan borçları ödedikten sonra satın aldığı defteri yaktı. Amacının görev yaptığı mahallede bulunan kişilere yardımcı olmak olduğunu belirten Kadir Çelikiz, 'Defteri yakıp kül olsun uçsun istedim. Kimin alacağı, kimin vereceği varsa hepsini yok edelim istedim' dedi. Başiskele Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, caminin yanında bulunan bakkal ile görüşerek veresiye defterini satın aldı. Kendisi ve birkaç hayırsever ile birlikte bakkal sahibinin de yardımıyla mahalle sakinlerinin bakkal borcunu ödeyen Kadir Çelikiz, caminin yakınındaki boş arsada defteri tahta bir kasa içerisinde ateşe verip yaktı. Amacının koronavirüs nedeniyle geçirilen zor günlerde görev yaptığı mahalle sakinlerine yardımcı olmak olduğunu söyleyen Çelikiz, 'Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyayı kuşatan koronavirüs ülkemize de nüksetti. Bu kapsamda gerekli önlemler devlet büyüklerimiz tarafından alınıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adlı kampanya var. Bizler de bu çağrılara sessiz kalmadık. Her zaman öncü ve rehber olması gereken biz din görevlileri olarak bu çağrıya sessiz kalamazdık. Nisan ayı maaşımızı eşimle beraber bu kampanyaya verdik. Vefa Sosyal Destek Grupları olarak aktif olarak da görev yapıyoruz. Dün camimizin avlusunda oturup, düşünürken görev yaptığım mahalleye başka ne yapabilirim diye sorgularken veresiye defterini satın almak aklıma geldi.? dedi.

'ÇOK ESKİ BORÇLAR OLDUĞUNU GÖRDÜK? Satın aldığı veresiye defterinde geçimini güçlükle sağlayan kişilerin de olduğunu belirten Kadir Çelikiz, ?Caminin hemen yanındaki bakkalı aradım. 'Veresiye defterini hesapla, ne kadar olduğunu bana söyle. 1-2 saat içerisinde yanına geleceğim' dedim. Bakkala gittim veresiye defterini inceledik, çok eski borçların olduğunu gördük. Oradan alışveriş yapıp hayatını kaybedenlerin sayısı da çoktu. Hayatta olup geçimini güçlükle sağlayan ihtiyaç sahibi onlarca aile de vardı. Bu defter üzerinde bakkal sahibi ile de pazarlık yaptık ve defteri satın aldım.? diye konuştu.

'KÜL OLSUN, UÇSUN İSTEDİM? Defterdeki mahalle sakinlerinin kişisel bilgileri olduğu için yaktığını söyleyen Kadir Çelikiz, ?Defteri satın aldıktan sonra ne yapacağımıza karar veremedim. Bu defteri çöpe atamazdık, içerisinde bilgiler vardı çünkü. Bende bunu yakmaya karar verdim. Kül olsun, uçsun gitsin istedim. İçerisinde kimin alacağı, kimin vereceği varsa hepsini yok edelim dedim.? dedi.

'BAKKAL SAHİBİ ÇOK ŞAŞIRDI? Kadir Çelikiz amacının hem mahalle sakinlerine hem de mahalle esnafına yardım etmek olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

'Bakkal sahibi çok şaşırdı, memnun oldu. O da bu defteri temizleme gayreti içerisindeydi. Defterde borcunu ödeyemeyen ya da az az ödeyen insanlar vardı. Tabii ki bakkalın üzerinden de büyük bir yük kalktı. Buradaki amacım mahallemizde ihtiyacı olan 50'ye yakın haneye ve esnafımıza yardım etmek. Buna neden olabildiysem bir din görevlisi olarak onur duyarım. İnşallah insanlarımıza örnek olur.?

KOCAELİ Bakkalın veresiye defterini yakan imam: Kül olsun, uçsun istedim

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:06 Kaynak: DHA

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