Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak - Son Dakika

Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak

05.01.2021 13:51
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi. Markalaşmadan, sağlıklı pazar oluşturulmasına kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede, bal ve arıcılıkta Kocaeli'deki potansiyelin çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Yeni pazarların bulunması için seferberlik içerisinde olacağız" dedi.

Görüşmede, Ruşet Kovan ve Kovan Hibe Destek Projesi kapsamında arıcı sayınının verilen desteklemeler ile 800'e çıkmasına vurgu yapıldı. Arıcılığın bir çevre projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Kandıra bölgesinde toprakla buluşturduğumuz oğul otu, biberiye ve tıbbi nane gibi bitkiler arıcılık açısından da üreticimize katkı sunacaktır. Tarım ve hayvancılıkta attığımız her adım üreticimizin beklentilerine cevap verme anlamında ülkemize de örnektir. Üreticimizin yanındayız ve yeni pazarların bulunması için de seferberlik içerisinde olacağız. Bunu da markalaşarak şehrimizin ve ülkemizin her köşesine ulaşarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda arıcılığı geliştirme projesi kapsamında 500 arıcıya 500 adet thermo kovan, 240 arıcıya 15 bin adet plastik kovan altlığı, 400 arıcıya 400 takım arıcı ekipman malzemesi, 70 arıcıya 70 adet bal dinlendirme ve süzme kazanı ve 10 arıcıya da 100 adet ana arı desteği verildiği için Büyükakın'a teşekkür eden birlik başkanı Hüseyin Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz, her fırsatta arıcılarımıza her türlü desteği veriyor. Bugün yeni bir vizyonla hareket etmek için Tahir Başkanımızın bir kez daha desteğini aldık. Ürünlerimizin markalaşması ve yeni tüketicilerle buluşması için gerekli çalışmaları Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlığın da yer aldığı birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak

Arı Yetiştiricileri Birliği, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak - Son Dakika


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