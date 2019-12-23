Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı - Son Dakika
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Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı

6 saat önce

Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktıKocaeli'nin Darıca ilçesi'nde 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi'nde 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

Yangın Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir binanın 4.?üncü katında meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada sobadan çıkan közün sabah saatlerinde balkona bırakılması ve rüzgarın da etkisiyle çıkan kıvılcımların odunları tutuşturduğu ihtimali üzerinde durdu. Yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldılar.

Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı

Kocaeli, İtfaiye, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:52 Kaynak: DHA
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