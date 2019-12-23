Son Dakika › Güncel › Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı - Son Dakika
Kocaeli balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı
6 saat önce
Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktıKocaeli'nin Darıca ilçesi'nde 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:52 Kaynak: DHA
Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesi'nde 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.
Yangın Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir binanın 4.?üncü katında meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada sobadan çıkan közün sabah saatlerinde balkona bırakılması ve rüzgarın da etkisiyle çıkan kıvılcımların odunları tutuşturduğu ihtimali üzerinde durdu. Yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldılar.
Son Dakika Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -... Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek