Kocaeli banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı

6 saat önce

Banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandıKOCAELİ'de, vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarında bulunan 1 milyon lirayı hesaplarına geçiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı

KOCAELİ'de, vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarında bulunan 1 milyon lirayı hesaplarına geçiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına ulaşarak, paraları kendi hesaplarına aktardığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü üyelerinin sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak, vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp, banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleri ile hesaplarına aktardıkları, para bulunmayan hesaplarda ise 'hızlı ihtiyaç kredisi' çektiklerini tespit etti. Şüphelilerin bu yolla 1 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardığı saptandı. Kocaeli ile birlikte 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

24 kişi, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kocaeli banka hesaplarını boşaltan 24 kişi yakalandı

Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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