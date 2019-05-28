KOCAELİ Barakada çıkan yangında köpek telef oldu
2 saat önce
Barakada çıkan yangında köpek telef olduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:05 Kaynak: DHA
Barakada çıkan yangında köpek telef oldu Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.
Öğleden sonra, Karamürsel Kayacık
Mahallesi'nde ormanlık alanda Fatih
Yolgan'a ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakanın yandığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka ve içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken, baraka içerisinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı
Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi
Bakan Soylu açıkladı: Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi
Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı