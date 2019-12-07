Son Dakika Haberleri: Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
Son Dakika Güncel Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı - Son Dakika

Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

6 saat önce

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı.

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

Başiskele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü
Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 03:56:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]