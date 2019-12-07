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Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
6 saat önce
Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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