Kocaeli barış pınarı harekatı'na destek olmak için türkü bestelediler

Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için türkü bestelediler

Kocaeli'de 10 yıl önce kurulan Grup Anka, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için türkü besteledi.

Kocaeli'de 10 yıl önce Ahmet Kurt, Mehmet Ali Er ve Muhammed Diçkal'ın bir araya gelerek kurduğu Grup Anka, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için türkü besteledi. Grubun, türkü için hazırladıkları video klip, sosyal paylaşım platformlarında hızla yayıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin de bulunduğu klip, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.

Videonun sonunda asker selamı vererek sınırda terör örgütleriyle mücadele eden askerlere selam gönderdiklerini söyleyen Grup Anka'nın solisti Ahmet Kurt, Kahraman ordumuz bilindiği üzere sınır boylarında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mücadele veriyor. Tamamen ordumuza, askerimize, Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla bu eseri besteledik arkadaşlarımızla birlikte. Ülkemize, ordumuza destek olmak için stüdyoya girelim dedik ve bu anlamda bu eseri bestelemeye karar verdik. Daima mazlumun feryadına ve imdadına yetişen bir milletiz. Bunu biz her platformda gösteriyoruz, dünyanın birçok bölgesinde zulüm altında olan, zulüm gören Müslümanlara da destek oluyoruz. Bu anlamda ordumuz Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapmış olduğu mücadelede çok büyük kahramanlık örneği sergiledi. Bizler de kahraman Mehmetçiklerimize bu eseri besteleyerek armağan etmek istedik. dedi.

HER DETAYINDA ASKERLERİMİZE MORAL VERMEYİ AMAÇLADIK

Bestelemiş oldukları türkünün kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Ahmet Kurt, şöyle konuştu

Uzun bir çaba ve emeğin sonucunda bu besteyi ortaya çıkardık. İnanıyorum ki milletimiz de beğenecektir. Eserle ilgili ilk dakikalardan itibaren çok güzel tepkiler aldık. Birçok yerden çok güzel mesajlar geliyor. Eserin içeriğinde, sözlerinde ve klipin hazırlanışında göstermiş olduğumuz çaba ve eserin sözleri klipin her detayı tamamen Mehmetçiğimize moral amaçlı, destek amaçlı yapmış olduğumuz çalışmalardır. Umarım beğenilir.