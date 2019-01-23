Son Dakika Haberleri: Kocaeli Barosu'nda Yemin Töreni

Kocaeli Barosu'nda Yemin Töreni

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim etti.

Kocaeli Barosu'nda Yemin Töreni, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim etti.

Mesleğe yeni başlayacak avukatlar için Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) konferans salonunda ruhsat verme ve yemin töreni düzenlendi.

Törende ant içen avukatlara, "Avukatlık Ruhsatnameleri", TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve baro üyesi avukatlar tarafından verildi.

Genç avukatlar, Feyzioğlu'nun okuduğu ant içme sözlerini tekrar ederek, mesleğe adım attı.

Törende ayrıca, avukatlık mesleğinde 40 ve 50'nci yılını dolduranlara plaketleri Feyzioğlu ve Candemir tarafından verildi. Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Feyzioğlu daha sonra avukatlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Kocaeli, Güncel
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