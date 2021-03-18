Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" töreni düzenlendi

18.03.2021 17:51
Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta

Bartın, Kocaeli ve Zonguldak'ta şehit ailelerine ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Bartın, Kocaeli ve Zonguldak'ta şehit ailelerine ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Bartın Valilik Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Sinan Güner, yaptığı konuşmada, şehitlerin, vatan topraklarındaki şanlı tarihin ölümsüz sembolleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin, kutsal vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması adına bu dünyadan göçüp giderken sevdiklerinin, ailelerinin de kendilerine bir emanet olduğunu dile getiren Güner, "Bizler, şehitlerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehitlerimizin geride bıraktığı çocukları, aileleri başımızın tacıdır. Bugün takdim edeceğimiz övünç madalyası, devletimizin verdiği en üst seviyedeki madalyadır. Bu madalya ve beratı, devletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir sembolü olarak kabul edin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Güner, 28 Kasım 2019'da Hakkari'de Davul Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın babası Ayhan ile annesi Ayşe Yılmaz'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Zonguldak

Zonguldak'ta Polisevinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Tutulmaz, 27 Şubat 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın annesi Tülay ile babası Tacettin Yılmaz'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Kocaeli

Kocaeli'de, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, şehadetin bir davet, bir çağrı olduğunu belirterek, "Rabb'im, hepimize bu vatan, bu bayrak, dini mübin için şehit olmayı nasip etsin. Bu anlayış bizi bu topraklarda hür ve bağımsız yaşatacaktır. Terör örgütleri yandaşlarıyla yan yana yürüyenlere 'Yolunuzu değiştirin.' diyorum. Bu yol, yol değildir. Bu millet oynanan tüm oyunları görüyor ve hepsini kaydediyor." dedi.

Doğu ve güneydoğuda 10 yıl görev yaptığını ve bu sırada kendisine yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Yavuz, "Beni tehdit edenler bilsinler ki bir değil, bin Seddar Yavuz bu vatana feda olsun. Yolumuzdan dönersek namerdiz. Bu ülkede bu sözleri söyleyecek milyonlarca vatan evladı var." ifadelerini kullandı.

Yavuz, konuşmasının ardından Kuzey Irak'ta 2019 yılında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün babası İsmail Tantürk ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Zonguldak, Kocaeli, Bartın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni düzenlendi - Son Dakika


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