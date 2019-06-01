Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Bayram trafiğinin ana güzergahlarından TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü
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KOCAELİ Bayram trafiğinin ana güzergahlarından TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü

1 saat önce

KOCAELİ Bayram trafiğinin ana güzergahlarından TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü(Tür: Yurt)

KOCAELİ Bayram trafiğinin ana güzergahlarından TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü
(Tür: Yurt)
KOCAELİ Bayram trafiğinin ana güzergahlarından TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:39 Kaynak: DHA
İzmit, TEM Otoyolu, Güncel
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