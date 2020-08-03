KOCAELİ Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı - Son Dakika

Bayramın son gününde Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında ve tatil bölgelerinde geçirenler bayramın son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyoluna yönlendi. Tatilciler, Kurban Bayramı nedeniyle geçici süre açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak yoğunluğa takılmadan İstanbul istikametinde ilerledi. Yoğunluğun özellikle öğleden sonra artması bekleniyor.