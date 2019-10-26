Kocaeli baz istasyonu geliri vaadiyle dolandırıldılar

Kocaeli'de satın alacakları araziye baz istasyonu kurulacağı vaadine kanarak 2 arazi satın alan Bozbağ çifti, kurulacağını düşündükleri baz istasyonları için dolandırıcıya 26 bin TL verdi. Nilüfer Bozbağ, baz istasyonu kurulması için iki arsa satın aldıklarını, işlemler için ise dolandırıcıya 26 bin TL verdiklerini belirterek, dolandırıcı hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Kocaeli'de elindeki sahte belgeler ile kendisini baz istasyonu firması sorumlusu olarak tanıtan S.A., Nilüfer Bozbağ ve Arda Bozbağ çiftine arazilerine baz istasyonu kurup, 5 yıllık kirası karşılığında 1,5 milyon lira vaat etti. S.A.?nın teklifini kabul eden Bozbağ çifti, 20 bin lira ödeyerek Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ve Bilecik'te iki adet arsa satın aldı. S.A., satın alınan 2 araziye baz istasyonu kurma masrafları için Bozbağ çiftinden her arsa için 13 bin lira olmak üzere 26 bin lira para istedi. Baz istasyonu kurulduktan sonra kendilerine 1,5 milyon lira verileceğine inanan çift, parayı S.A.?ya ödedi. Parayı aldıktan sonra kayıplara karışan S.A. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Bozbağ çifti, S.A.?nın cezalandırılmasını istedi.

BAZ İSTASYONU İÇİN ARSA ALDILAR

Kendileriyle beraber 19 kişinin de dolandırıldığını söyleyen Arda Bozbağ, S.A.?nın baz istasyonu hakkında çok detaylı sunumlar yaptığını ve böylelikle güvenlerini kazandığını belirterek, 'Baz istasyonu kuran bir firma adına bizimle iletişime geçtiler. Bizim arazimize baz istasyonu kuracaklarını ve karşılığında 5 sene arazimizi kiralayıp 1,5 milyon lira ödeyeceklerini söylediler. Bunun üzerinden biz araştırmalar yaptık, bu iş hakkında teknik bilgisi olan arkadaşlara danıştık. Bizim aklımızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bizi bilgilendirdi. ve bizden 2 arazimize kuracağı baz istasyonu için 26 bin lira para istedi. Bildiğimiz kadarıyla bizimle birlikte dolandırılan 19 kişi var. Arkadaşlarımızla birlikte toplamda benim tahminime göre yaklaşık 300 bin lira gibi bir para dolandırdı. Bizim dosyamız şu an soruşturma halinde, suçluların ceza almasını istiyoruz. dedi.

1,5 MİLYON LİRA VAAT ETTİ

Baz istasyonu kurma hayaliyle aldıkları arsanın şu an hiçbir işe yaramadığını ifade eden Nilüfer Bozbağ, 'Arsalarımıza baz istasyonu kurulacak vaadiyle dolandırıldık. Bize S.A. isimli bir arkadaş geldi, bize baz istasyonu kurduğunu söyledi. Bize arsa aldırdı, biz de birini Kandıra'dan birini de Bilecik'ten olmak üzere 2 tane arsa aldık. 20 bin liraya yakın bir para ödedik arsalar için. Daha sonra bizim arsalarımıza kuracağı baz istasyonları için masrafların parasını istedi. Biz de arsa başına 13 bin lira para ödedik. 26 bin lira daha para verdik kendisine baz istasyonu kurulacak diye. Bize, bizim arsalarımıza kuracağı baz istasyonu için 5 sene kira parası ödeyeceğini söyledi ve 1,5 milyon lira para vaat etti. Bizler de zaten arsaları almak için 20 bin liraya yakın para verdik, 26 bin lira da S.A.?ya para verdik tüm birikimimizi aldı elimizden diye konuştu.

300 BİN TL PARA TOPLADI

Nilüfer Bozbağ kendileriyle birlikte arkadaşlarının da dolandırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu

Aynı zamanda bu iş için arkadaşlarımız da geldi, yaklaşık 20 kişi dolandırıldık. Bazılarının arsaları vardı, bazıları da bizim gibi yeni arsa aldı. S.A. şu an hepimizden topladığı yaklaşık 300 bin lira parayı aldı ve bizi kandırdı. Kendisi şu an Bilecik'te bir sigortalı işte çalışıyor ve biz mahkeme kapılarında sürünüyoruz. Bizi dolandıran adam hala dışarıda serbest dolaşıyor. Biz 26 bin lira paramızı kaybettik, arsa alacağız diye 20 bin lira da arsalara para verdik. Bu arsalar hiçbir işe yaramıyor, Bilecik'te 850 metrekareye yakın bir arsamız var, Kandıra'da 40 metrekare bir arsamız var, arsalar hiçbir işe yaramadığı için boş bir şekilde bekliyor. Bu adamın bir an önce ceza almasını bekliyor ve istiyoruz.