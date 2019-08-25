Son Dakika Haberleri: KOCAELİ BEKÇİNİN VURULDUĞU ÇATIŞMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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KOCAELİ BEKÇİNİN VURULDUĞU ÇATIŞMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada biri bekçi olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada biri bekçi olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı.

Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada ortak olan E.K. (39) ile C.G. (27) yaklaşık 3 ay önce ortaklıklarını bitirmek istedi. Bu süreçte E.K. ile C.G. arasında alacak verecek meseleleri yüzünden husumet ortaya çıktı. 2 gün önce gece saat 02.00 sıralarında lokantanın önüne giden E.K., elindeki tabanca ile lokantaya doğru ateş açtı. Bu sırada lokantada olan C.G.?nin kardeşi F.G.(19) ile lokantadaki bekçiler de ateşe karşılık verdi. Çıkan çatışmada M.G.(25) ile gece bekçisi F.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan E.K., C.G. ve F.G. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
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