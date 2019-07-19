KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
, çevre temizliği bilincini yaymak amacıyla belediyenin birim müdürleri ve vatandaşlarla birlikte çöp topladı. İzmit
Belediye Başkanı Fatma Kaplan
Hürriyet, birim müdürleri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte eline süpürge ve küreği alarak çöp topladı. İzmit'te Yürüyüş Yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, kendilerine dağıtılan süpürge ve tırmıklarla topladıkları çöpleri çöp torbalarına doldurdu.
Fatma Kaplan Hürriyet farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, Bugün bir farkındalığı yaratmak adına, kentimizin daha temiz olması adına bir etkinlik düzenledik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istedik. Bu kent hepimizin. Göreve geldiğimizden beri temizlik konusu en hassas olduğumuz ve en çok üzerine çalıştığımız bir konu. 'Daha temiz, daha pırıl pırıl bir İzmit'i nasıl yaratabiliriz' diye göreve geldiğimizden beri hep konuşuyoruz. Bugün, toplumu da bu farkındalığa, bu sorumluluğa çekmek adına, onların da bu temiz çevre anlayışında bizlere ortak olması, dayanışma göstermesi, destek vermesi adına bu etkinliği düzenlemek istedik. dedi.
Vatandaşın görevinin çöp toplamak değil, etrafı kirletmemek olduğunu söyleyen Hürriyet, şöyle konuştu
Bu tabii ki sembolik bir etkinlik, ama hep birlikte yaşadığımız çevrenin, kentin sokağının, kapımızın önünün temiz tutulması çok önemli. Çöp toplamak elbette vatandaşımızın görevi değil, ama olur olmaz her yere çöp atmamak vatandaşımızın sorumluluğu ve görevi. Elbette biz belediye olarak, belediye çalışanlarımızla çöplerimizin zamanında toplanması için, düzgün bir şekilde toplanması için, daha temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Buna halkımız ortak olmazsa, halkımız kurallara uymazsa ve bize bu anlamda hassasiyet göstermezse bizim çabalarımız boşa kalıyor. Bu yüzden de çevremiz kirli görünüyor. Biz gerçekten sokaklarımız pırıl pırıl olsun istiyoruz.