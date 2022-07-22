Kocaeli Belediyesinden yabancılar için Türkçe kursu - Son Dakika
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Kocaeli Belediyesinden yabancılar için Türkçe kursu

22.07.2022 11:05
Kocaeli Belediyesinden yabancılar için Türkçe kursu

Evlilik veya iş dolayısıyla Kocaeli'de yaşayan 3 bin 556 yabancı Türkçe öğrendi.

Evlilik veya iş dolayısıyla Kocaeli'de yaşayan 3 bin 556 yabancı Türkçe öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yabancılara yönelik Türkçe dersleri veriyor.

Kentte evlilik ya da iş sebebiyle ikamet eden yabancılar, yaşadıkları bölgeye adapte olmak için Türkçe öğreniyor.

Bu doğrultuda Ukraynalı, Cezayirli, Ekvatorlu, Rus, Filipinli, Suriyeli, Azerbaycanlı, Özbekistanlı ve Kazakistanlı kursiyerler, Türkçe öğrenmek için KO-MEK'te eğitim almaya başladı.

Yabancılar için Türkçe dersleri KO-MEK'in en fazla ilgi gören branşları arasında yer alıyor. Kurslarda şu ana kadar 3 bin 556 yabancı kursiyere ücretsiz Türkçe dersi verilerek, kente rahat adapte olmalarını sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukraynalı kursiyer Marina Bilgin, "Buraya evlenerek geldim. KO-MEK çok kaliteli bir kurs, buraya alışmamda ve dil öğrenmem de bana destek oldu." ifadesini kullandı.

Cezayirli Nesibe Önlen de 7 yıldır İzmit ilçesinde yaşadığını belirterek, Türkçe öğrendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Belediyesinden yabancılar için Türkçe kursu - Son Dakika

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