Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika

Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı

13 dakika önce

Kocaeli'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile ilin büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı.

Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı, System.String[]

Kocaeli'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile ilin büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı.


Dün gece saatlerinde başlayan yağış ile ilin büyük bir bölümü beyaza büründü. Sabah saatlerinde de devam eden yağış ile kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere şehir merkezi de beyaz örtü ile kaplandı. Etkisini sürdüren yağış sonrasında Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 144 cm'e ulaştı.


Devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekipleri de temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek

Son Dakika Haberleri
09:01 Kuşadası'nda eğlence kışın da sürüyor
08:48 Mahsun Kırmızıgül, "Çocuklar aç" diyerek kendisini yakan adamın ardından isyan etti: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, iyi bakın
07:57 Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 10:10:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]