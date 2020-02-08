Kocaeli beyaza büründü - Son Dakika
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Kocaeli beyaza büründü

6 saat önce

KOCAELİ'nde dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

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KOCAELİ'nde dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri gece boyunca yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri duraklar ile üst geçitlerde biriken karları da temizledi. İzmit Kent Ormanı'nda ise vatandaşlar kartopu oynayıp, yürüyüş yaparak kar yağışının keyfini sürdü. Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de ise kar kalınlığı 1 metre 43 santimetreye ulaştı. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir takmayan araç sürücülerini uyardı.


- Kocaeli
Umuttepe, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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