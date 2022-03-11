Kocaeli beyaza büründü - Son Dakika
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Kocaeli beyaza büründü

11.03.2022 12:01

Kocaeli beyaza büründü Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli adeta beyaza bürünürken, gelinliğini giyen şehir havadan görüntülendi.

Kocaeli beyaza büründü

KOCAELİ - Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli adeta beyaza bürünürken, gelinliğini giyen şehir havadan görüntülendi.

Kocaeli'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde ise kentin tamamında etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Yüksek kesimlerde oturanlar ile yağıştan daha fazla etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan şehir, havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kocaeli genelinde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli beyaza büründü
Kocaeli beyaza büründü
Kocaeli beyaza büründü

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Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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