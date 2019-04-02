Kocaeli Bıçaklı Afgan Gaspçılar Polisten Kaçamadı

Bıçaklı Afgan gaspçılar polisten kaçamadıKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bakliyat satışı yapan iş yerine giren Afgan uyruklu 5 şüpheli iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasp etti.

Bıçaklı Afgan gaspçılar polisten kaçamadı



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bakliyat satışı yapan iş yerine giren Afgan uyruklu 5 şüpheli iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasp etti. Polisin takibi sonucu Afgan uyruklu şüpheliler yakalandı. Gasp anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay,24 Mart tarihinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gebze'ye gelen Afgan uyruklu İ.N.(20), Ş.S.(20), H.S. (20), S.M. (19), İ.M. (19), bakliyat satışı yapan Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı bıçakla tehdit etti. Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı omuz, göğüs, baş ve ellerinden bıçaklayan kişiler, ellerini ve ayaklarını bağladı. 5 kişi daha sonra kasada bulunan 150 bin lira ve 4 adet cep telefonunu çaldı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya bağlı Cinayet ekipleri ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile şüphelilerden İ.N., S.Ş. ve H.S. Adapazarı'nda, S.M. Tekirdağ ve İ.M. İstanbul Bayrampaşa'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerin gasp yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerine girip 2 kişiyi bıçaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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