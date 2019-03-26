Son Dakika Haberleri: Kocaeli - Bileklerini Kesen Genç, Üst Geçitten Atladı

Kocaeli - Bileklerini Kesen Genç, Üst Geçitten Atladı

11 dakika önce

İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan Adnan K. (20), bileklerini kesti.

İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan Adnan K. (20), bileklerini kesti. Yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan genç, itfaiyenin açtığı hava yastığı üzerine atladı.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan üst geçidinde meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Adnan K., yaşamak istemediğini söyleyerek üst geçidin korkuluklarına çıktı. Burada usturayla bileklerini kesen Adnan K. aşağıya atlayacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı üst geçidin ayaklarına hava yastığı açtı. İtfaiye sepetine çıkan müzakereci polislerin yaklaşık 3 saatlik ikna süreci devam ettiği sırada Adnan K., kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten hava yastığına düşen genç yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesi'ne götürülen Adnan K., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

Mimar Sinan, İtfaiye, İzmit, D-100 Karayolu, Güncel
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