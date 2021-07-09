Kocaeli Bilim Merkezi'nde yüz yüze eğitimler başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen yaz döneminden bu yana çevrimiçi olarak gerçekleştirilen atölye ve eğitimler Temmuz ayı itibariyle yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor.

DAHA ÖNCE ÇEVRİMİÇİ YAPILIYORDU

Kocaeli Bilim Merkezi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime verilen arada atölye, eğitim ve alan gezilerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam etmişti. Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Kocaeli Bilim Merkezi de atölye ve eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirmeye başladı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

Temmuz ayı itibariyle başlayan eğitimlerde Bilim Atölyelerinde 4-13 yaş aralığında Biyoloji, Kimya ve Robotik atölyeleri gerçekleştirilirken, Sanayi 4. 0 Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimlerinde 7-70 yaş aralığında Robotik Kodlama ve Uygulama eğitimleri veriliyor.

PROGRAMLAR HAFTALIK YAYINLANIYOR

Haftalık olarak yayınlanan programlar Bilim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulurken, ziyaretçiler www. kocaelibilimmerkezi. com adresinden atölye ve eğitimlere kayıt gerçekleştirebiliyor.