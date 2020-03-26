Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimi (2) - Son Dakika

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Kocaeli Bilim Merkezinde siperlik üretimi (2)
7 saat önce
Kocaeli Bilim Merkezi'nde 3D yazıcıyla siper maske üretiminden detay görüntüler Üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi KOCAELİ - Kocaeli Bilim Merkezi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.
Kocaeli Bilim Merkezi'nde 3D yazıcıyla siper maske üretiminden detay görüntüler
Üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi
KOCAELİ - Kocaeli Bilim Merkezi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadele sırasında korunmalarını sağlamak amacıyla siperlik üretiliyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kocaeli Bilim Merkezi'nde üretilen siperlikler, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mucit Atölyesinde 3D yazıcılarla siperli maske üretimine devam ettiklerini belirterek, "3D yazıcısı olup maske üretimine destek vermek isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:37 Kaynak: AA
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