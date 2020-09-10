KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışması - Son Dakika

KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışması

Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışmasıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençler yarıştı.

Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışması

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençler yarıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, "Otonom teknolojiler geleceğin teknolojileri, böylece gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar" dedi. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına yurt dışından 5, yurt içinden 127 olmak üzere 132 takımın başvuru yaptı. Yarışmada, 2'si lise takımı olmak üzere 17 takım finale kalmaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal final yarışlarını izledi. Araçları inceleyen ve yarışmaya katılanlara başarılar dileyen Bakan Varank, "Bu çok üst düzey bir yarışma otonom araç yarışması, basit bir araç yarışması değil. Burada gençlerimizin zorlu bir parkuru bitirmesi lazım. Burada radarlar var, kameralarla kontrol yapıyorlar. Bir algoritma hazırlamaları lazım, bu ileri derece bir yarış. Gençlerimizin bunu yapmasından memnunuz. Teknofest kapsamında, teknoloji yarışmaları düzenliyoruz, bu da en zorlularından bir tanesi. Parkuru bir ya da iki takımızın bitirsin istiyoruz.? dedi.

Otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu ifade eden Bakan Varank, 'Otonom teknolojiler geleceğin teknolojileri, böylece gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam anlamda oturtmuş değil. Genç yaşta daha lise çağında, üniversite çağındaki gençlerin, mühendislerin bu işlerle ilgileniyor olması kendi algoritmalarını yazıyor olması, bu ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyor olması bizim için önemli. Biz gençlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu. Yarışlara Sakarya Üniversitesi'nden katıldıklarını söyleyen takım kaptanı Belemir Çapraz, "Çalışmalarımıza ve ekibimize güvenimiz tamdı. Burada böyle bir parkuru tamamlamayı başarınca da ekstra bir mutluluk oldu bizim için. Hepimiz yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına böyle yarışlara katılıp çalışmalar yapıyoruz. Böyle yarışların da bu yerli otomobilin tanıtıldığı ortamda yapılması bizim için ayrı bir heyecan ve ayrı bir motivasyon kaynağı yarattı. Hepimiz aslında yerli otomotiv projesinde bir katkımızın olması için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz.? dedi.

Yarışmaya katılan araçlar doğru rotayı takip etme, kurallara uygun yolcu alma, yolcu indirme, park yerine ulaşma, uygun park edebilenler yarışmada başarılı sayılacak. Yarışmanın sonunda dereceye giren araçların takımların birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncü 35 bin lira ödül verilecek.

KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışması

Kocaeli, Gebze, Lise, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Bilişim Vadisi'nde Robotaksi yarışması - Son Dakika

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