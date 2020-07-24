KOCAELİ Bin 203 yaşındaki çınar ağacı 14 metrelik dev gövdesiyle ilgi çekiyor - Son Dakika

Bin 203 yaşındaki çınar ağacı 14 metrelik dev gövdesiyle ilgi çekiyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Saraylı Mahallesi'nin meydanında bulunan bin 203 yaşındaki anıt çınar ağacı 14 metrelik gövdesi, 35 metrelik boyuyla ilgi çekiyor. Mahalle sakinlerinin zamanının büyük çoğunluğunu çınar altında geçirdiğini söyleyen Muhtar Abdulkadir Aktar, "Klima gibi bir etkisi var, bazı insanlar bu ağaca doğal klima da diyor" dedi. Gölcük Saraylı Mahallesi meydanında bulunan ve 2018 yılında tescillenerek koruma altına alınan 35 metre uzunluğundaki 14 metre gövde çapındaki bin 203 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Gölgesinin serin olmasından dolayı mahalle sakinleri doğal klima olarak adlandırdığı ağacın gölgesinde zaman geçiriyor. Köyde bulunan 54 tescilli tarihi ve çınar ağacı ihtişamıyla ilgi çekerken, köye gelenler tarihi köyde gezip, çınar ağacını fotoğraf karelerine taşıyor.

Saraylı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Aktaş çınar ağacının ilçenin sembollerinden olduğunu ifade ederek, 'Çınar ağacının uzunluğu 35 metre ve gövde çapı 14 metre. Çınar ağacının gölgesi çok serin oluyor. Hava 40 dereceyken ağacın altı 10 derece daha serin oluyor. Burada yaşayan insanlar bağ, bahçe işlerini yaptıktan sonra buraya gelerek ağacın altında dinlenir. Çok keyifli bir ortam. Köyümüz zaten turistik bir köy. Bu ağacın altında oturanlar genelde işe gitmek istemiyor, kalkması zor oluyor. Klima gibi bir etkisi var, bazı insanlar doğal klima da diyor. Köyün genelinde 54 tane tescilli evimiz var zaten onların tamamı koruma altında. Yerli turist de ağırlıyoruz, köyümüz cennet gibi bir yer" dedi. GÖLGESİNDE OTURANLAR KALKMAK İSTEMİYOR Dev çınarın gölgesinin serin olmasından dolayı birçok insana ev sahipliği yaptığını belirten mahalle sakini Rıfat Büyükbudak şöyle konuştu:

"Saraylı köyü, çınarı ve çavuş üzümüyle meşhur bir yer. Çınarımız bize atalarımızdan kalan bir miras. 2017 yılında bir orman mühendisi tarafından onarıldı. O zaman yaşı hesaplanmıştı ve 1200 yaşında olduğunu öğrendik. Çok eski dönemlerde içerisinde bir oyuk vardı ve bir ayakkabıcı yaşardı içerisinde. Daha sonra orman mühendisi tarafından onarıldı. Bizim köyümüz Osmanlı köyü olduğu için köy içerisinde 54 tane tarihi yapı var. Bu tarihi yapılar ve çınar ağacı köyümüze turist kazandırıyor. Gölgesinde oturmak tembel yapıyor insanı. Çok güzel bir duygu ama tembelleştiriyor insanı. Zamanımızın büyük çoğunluğunu çınar ağacının gölgesinde geçiriyoruz. Emeklilik yaşantımız burada devam ediyor."